ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಯ ಖುಷಿಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಜೋಳದ ಸಮೋಸ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ - CORN SAMOSA

ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಸಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

corn-samosa
ಜೋಳದ ಸಮೋಸ (Getty images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 6:37 PM IST

3 Min Read

Corn Samosa: ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಸಮೋಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರುಚಿಯ ತಿನಿಸನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವಿಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಅಂದರೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗುವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ 'ಜೋಳದ ಸಮೋಸ'ದ ಕುರಿತು ನಾವಿಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೋಳದ ಈ ಸಮೋಸವನ್ನು ನೀವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

Pepper
ಕಾಳು ಮೆಣಸು (Getty images)

ಕಾರ್ನ್ (ಜೋಳ) ಸಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಕಪ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಮೂರು
  • ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಕುಮಿನ್ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದು ಚಮಚ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ-ಸ್ವಲ್ಪ

ಸಮೋಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

corn
ಜೋಳ (Getty images)
  • ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಜೋಳದ ಸಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು, ತೆಳುವಾದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
  • ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅವು ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
  • ನಂತರ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು, ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡದಂತೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ ಮೊದಲು ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೋಸ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹುರಿದ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕಾರ್ನ್ ಸಮೋಸ : ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Coriander
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty images)

ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮೋಸವನ್ನು ಬೆರೆಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೀದಿ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಜೋಳದ ಸಮೋಸಗಳು ಇರಲಿವೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೋಳದಿಂದ ಈ ಸಮೋಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಸವಿಯುವಿರಿ.

samosa
ಸಮೋಸ (Getty images)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ: ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ? - VERMICELLI KESARI SWEET RECIPE

