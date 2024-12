ETV Bharat / lifestyle

ಕಲಬೆರಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: FSSAI ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ETV Bharat Lifestyle Team

How To Find Purity Of Cooking Oil: ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಂದು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಲು, ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಟ್ರೈ-ಆರ್ಥೋ-ಕ್ರೆಸಿಲ್-ಫಾಸ್ಫೇಟ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಂಜಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕ. ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧ ಯಾವುದು ಕಲಬೆರಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.