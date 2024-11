ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಸವಿರುಚಿಯ 'ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ', ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Chicken Samosa at Home: ಸಮೋಸವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ ಫುಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಗರಂ ಚಾಯ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಮೋಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮೋಸ ಎಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮೋಸ, ಆಲೂ ಸಮೋಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೆಜ್​ ಸಮೋಸಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ವೆಜ್​ ಸಮೋಸಾ​ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈಗಲೂ ಇದೇ ಸಮೋಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?: