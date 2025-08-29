Super tasty Carrot Rice Recipe: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮಂದಿರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಡಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
- ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಲವಂಗ - 3
- ದಾಲ್ಚಿನಿ - 2 ಇಂಚು
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ತುರಿದ ಶುಂಠಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 2
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ನಿಂಬೆ - ಒಂದು
- ಕೊತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
- ಅಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ
- ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- 3 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾದ, ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಕೊನೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
