ETV Bharat / lifestyle

ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್: ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ - CARROT RICE RECIPE

Lunch Box Recipe: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ (Getty Images, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read

Super tasty Carrot Rice Recipe: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮಂದಿರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಡಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Getty Images)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
  • ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಲವಂಗ - 3
  • ದಾಲ್ಚಿನಿ - 2 ಇಂಚು
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ತುರಿದ ಶುಂಠಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 2
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ನಿಂಬೆ - ಒಂದು
  • ಕೊತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ (Getty Images, ETV Bharat)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
  • ಅಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ
  • ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ.
  • 3 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾದ, ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ (ETV Bharat)
  • ಬಳಿಕ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಕೊನೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ: ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ನೋಡಿ

Super tasty Carrot Rice Recipe: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮಂದಿರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಡಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Getty Images)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
  • ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಲವಂಗ - 3
  • ದಾಲ್ಚಿನಿ - 2 ಇಂಚು
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ತುರಿದ ಶುಂಠಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 2
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ನಿಂಬೆ - ಒಂದು
  • ಕೊತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ (Getty Images, ETV Bharat)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಬಳಿಕ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು.
  • ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಾಗ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
  • ಅಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ
  • ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ.
  • 3 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾದ, ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOX LUNCH BOX RECIPE SUPER TASTY CARROT RICE ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ (ETV Bharat)
  • ಬಳಿಕ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಕೊನೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೀರೇಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ: ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ನೋಡಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

CARROT RICE FOR KIDS LUNCH BOXLUNCH BOX RECIPESUPER TASTY CARROT RICEಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್CARROT RICE RECIPE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.