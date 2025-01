ETV Bharat / lifestyle

ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ - BRINJAL CHUTNEY RECIPE

By ETV Bharat Health Team

How to make Brinjal chutney at Home: ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ 'ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರ ರುಚಿಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಪದೇ ಪದೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿದೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬದನೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?: