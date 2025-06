ETV Bharat / lifestyle

ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ ಲಕ್ನೋಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ನವಾಬರ ನಗರಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊನಮಿ' ಗರಿ!

Published : June 21, 2025

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನವಾಬರ ನಗರ ಲಕ್ನೋ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಈ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಗತವೈಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಗರವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊನೊಮಿ (ಆಹಾರ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋದ 'ಸೃಜನಶೀಲ ನಗರಗಳ ಜಾಲ' (UCCN) 2004 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 350 ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದೀಗ ಲಕ್ನೋ ನಗರವು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯುಸಿಸಿಎನ್ ಅನ್ನು 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಲಭಿಸುವ ಖಾದ್ಯ (ETV Bharat) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಲಕ್ನೋದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಲಕ್ನೋದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಮುಘಲೈ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಾಬರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ನಗರದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೂ ನಿದರ್ಶನ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್‌ಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪಾರ್ಸಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

