ದಸರಾ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ - Tourist Places for Long Vacation

Best Tourist Places for Long Vacation in October: ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ದಸರಾ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಲಾಂಗ್​ ಟೂರ್​ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ನಡುವೆ ಮೈಮರೆಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮತ್ತೇ ತಡ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ.

ಮೌಂಟ್ ಅಬು: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅರ್ಬುದಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಕ್ಕಿ ಸರೋವರ, ಟೋಡ್ ರಾಕ್, ಅಚಲಗಢ... ಇವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಯನಾಡ್: ವಯನಾಡ್ ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಟ್ರೀ ಹೌಸ್, ವಟ್ಟಿರಿ, ಚೆಂಬ್ರಾ ಶಿಖರ, ಕುರುವಾ ದ್ವೀಪ, ತಿರುನೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಯನಾಡ್​ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಮಣೀಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.