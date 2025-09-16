ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್
Super Tasty Dry Fruits Barfi: ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 16, 2025 at 7:42 PM IST
Super Tasty Dry Fruits Barfi: ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಯಸದವರು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಬಾದಾಮಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಗೋಡಂಬಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಮಖಾನಾ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಪುಟಾಣಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ - 1 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಕೇಸರಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಬೆಲ್ಲ - 300 ಗ್ರಾಂ
- ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಖಾನಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹುರಿದ ಮಖಾನವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಖಾನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಮಖಾನ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ವ ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಅದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಪುಡಿಗಳು ಹುರಿದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪವಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಬಳಿಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಈಗ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ಸಿಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿ & ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ; ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ರುಚಿಕರ & ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ