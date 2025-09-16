ETV Bharat / lifestyle

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

Super Tasty Dry Fruits Barfi: ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2025 at 7:42 PM IST

Super Tasty Dry Fruits Barfi: ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ಅನೇಕರು ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಯಸದವರು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ.

ಬಾದಾಮಿ (Getty Images)

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಬಾದಾಮಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಗೋಡಂಬಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಮಖಾನಾ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಪುಟಾಣಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ - 1 ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಕೇಸರಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಬೆಲ್ಲ - 300 ಗ್ರಾಂ
  • ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮಖಾನಾ (Getty Images)

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಖಾನಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಹುರಿದ ಮಖಾನವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಖಾನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಮಖಾನ ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ವ ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಅದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಪುಡಿಗಳು ಹುರಿದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಯಿಸಿ.
ಪುಟಾಣಿ (Getty Images)
  • ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪವಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಬಳಿಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್​ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
  • ಈಗ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ (ETV Bharat)

ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಸಿಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

