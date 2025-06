ETV Bharat / lifestyle

ವಿವಾಹದ ಫಸ್ಟ್​ ನೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತೀರಿ! - DO AND DONTS IN FIRST NIGHT

ವಿವಾಹದ ಫಸ್ಟ್​ ನೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ ( ETV Bharat )

Published : June 20, 2025

Do And Don'ts In First Night: ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಮಿಲನ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್​ ನೈಟ್​, ಈ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಲು ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು: ಹಲವರು ಫಸ್ಟ್​ ನೈಟ್​ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾಸ್ತವವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕೊರತೆ: ಈ ರಾತ್ರಿಯು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.