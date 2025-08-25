ETV Bharat / lifestyle

ತುಂಬಾ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್: ರುಚಿಯಂತೂ ಸೂಪರ್ - BANANA BUNS RECIPE

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಹಿ, ಹುಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯ 'ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್' ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

Banana Buns Recipe: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಋತುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ತಯಾರಿಕೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - 2
  • ಸಕ್ಕರೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - ಕಾಲ ಕಪ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೈದಾ - 2.5 ಕಪ್
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಮೈದಾ (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಮೊಸರು, ಜೀರಿಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ (ETV Bharat)
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
  • ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪೂರಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
  • ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಬನ್‌ಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
  • ಮೈದಾ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಬನ್‌ಗಳು ನಯವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಾಕು. ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೆನೆಸಿದಷ್ಟೂ ಬನ್ಸ್‌ ಮೃದು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಘಮಘಮಿಸುವ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ: ಪೂರಿ & ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್

Banana Buns Recipe: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಋತುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ತಯಾರಿಕೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - 2
  • ಸಕ್ಕರೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - ಕಾಲ ಕಪ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೈದಾ - 2.5 ಕಪ್
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಮೈದಾ (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಮೊಸರು, ಜೀರಿಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ (ETV Bharat)
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
  • ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪೂರಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
  • ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
SNACK RECIPE BANANA BUNS FOR TEA TIME BANANA BUNS ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ (Getty Images)

ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಬನ್‌ಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
  • ಮೈದಾ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಬನ್‌ಗಳು ನಯವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಾಕು. ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೆನೆಸಿದಷ್ಟೂ ಬನ್ಸ್‌ ಮೃದು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಘಮಘಮಿಸುವ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ: ಪೂರಿ & ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್

For All Latest Updates

TAGGED:

SNACK RECIPEBANANA BUNS FOR TEA TIMEBANANA BUNSಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್BANANA BUNS RECIPE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

₹358 ಕೋಟಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಯಮನನ್ನೇ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ: 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಮ ಭಕ್ತ!

ಅಂದು 'ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಅಂತಿದ್ದ ಯಶ್ ಇಂದು 'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್': ಸಾಧಕನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.