Banana Buns Recipe: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ಋತುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ತಯಾರಿಕೆಯೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - 2
- ಸಕ್ಕರೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - ಕಾಲ ಕಪ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೈದಾ - 2.5 ಕಪ್
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮೊಸರು, ಜೀರಿಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಾಗಿಸಲು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪೂರಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಬಾಳೆ ಬನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಬನ್ಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
- ಮೈದಾ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಬನ್ಗಳು ನಯವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಾಕು. ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುದುಗಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೆನೆಸಿದಷ್ಟೂ ಬನ್ಸ್ ಮೃದು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಘಮಘಮಿಸುವ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ: ಪೂರಿ & ಚಪಾತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್