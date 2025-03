ETV Bharat / lifestyle

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು - BADAM MILK POWDER RECIPE



How To Make Badam Milk Powder At Home: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆ ನೀರು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜ್ಯೂಸ್‌, ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಫ್ಲೇವರ್​ನ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯವೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.