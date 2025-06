ETV Bharat / lifestyle

ಕಲಾ & ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಬಹುದು: ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ - WHO CAN BECOME A PILOT

ಕಲಾ & ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 6, 2025 at 4:31 PM IST 2 Min Read

Who can Become a Pilot: ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ವಾಯು ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಜಿಸಿಎ (ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ (ಸಿಪಿಎಲ್)ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: DGCA ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾ & ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)