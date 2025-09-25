ETV Bharat / lifestyle

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಬಾಚಣಿಗೆಯೇ ಮದ್ದು

Wooden Comb Benefits: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಚಣಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2025 at 4:11 PM IST

Wooden Comb Benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ, ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಬಾಚಣಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂದಲು ತಜ್ಞರಾದ ಪಿರ್ಥಿ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೂದಲು ತಜ್ಞರಾದ ಪಿರ್ಥಿ ಶರ್ಮಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿಮೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನು ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಚಾರ್ಜ್ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಷ್ಕತೆ, ಸಿಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ: ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ನಯವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸುಲಭ ವಿತರಣೆ: ನೆತ್ತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೆಬಮ್ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಹಾನಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ: ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಯಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತುದಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತುಂಡು​ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಬಿದಿರಿನ ಬಾಚಣಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ, ಹೈಪೋಲಾರ್ಜನಿಕ್: ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಪೋಲಾರ್ಜನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಕಾರಣ, ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು: ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ.

ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ: ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು: ಬಾಚಣಿಗೆ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

BENEFITS OF WOODEN COMBWOODEN VS PLASTIC COMBWOODEN COMB FOR HAIR GROWTHಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುWOODEN COMB BENEFITS

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

