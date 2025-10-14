ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಟವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರದಬ್ಬಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
How to Get Rid of Cockroaches: ಕೀಟಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿರಳೆ, ಇರುವೆ ಹಾಗೂ ನೊಣಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಮೂಲಕವೂ ಒಳಬರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಿದಾಗ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು, ಕಸದ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ವಾತಾವರಣದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸೂಕ್ತ. ಸಿಂಕ್ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆಗಳೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್:
- ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ನಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು ಅದನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು.
- ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ವಾತಾವರಣವು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ಮೊದಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಇರಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಕ್ ಹಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು.
- ಮುಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಟಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕು.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 420,000 ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಜಿರಳೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
