ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿನೂತನ ಚಟ್ನಿ: ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಶೇಂಗಾ, ಪುಟಾಣಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿನೂತನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Unique Chutney Made for Breakfast: ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಈ ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ..ನೀವೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ಧನಿಯಾ ಕಾಳು (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೆಂತ್ಯೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 20
    • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8 ಎಸಳು
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ ಹುಳಿ & ಖಾರದ ರುಚಿಯ ನಿಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ

  • ಎಣ್ಣೆ- ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- 4 ಎಸಳು
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-2
  • ಸಾಸಿವೆ- ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಜೀರಿಗೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು- ಸ್ವಲ್ಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ

ಸಾಸಿವೆ (Getty Images)

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ನೀವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಪಡ್ಡು, ಉತ್ತಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)

