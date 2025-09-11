ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿನೂತನ ಚಟ್ನಿ: ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಶೇಂಗಾ, ಪುಟಾಣಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿನೂತನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 11, 2025 at 4:46 PM IST
Unique Chutney Made for Breakfast: ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಈ ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಂತ್ಯೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 20
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8 ಎಸಳು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ
- ಎಣ್ಣೆ- ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- 4 ಎಸಳು
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-2
- ಸಾಸಿವೆ- ಸ್ವಲ್ಪ
- ಜೀರಿಗೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು- ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಪಡ್ಡು, ಉತ್ತಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.