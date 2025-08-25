ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವಣ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಪುಟಿನ್​ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಾವು ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ - VOLODYMYR ZELENSKYY

ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಭಾನುವಾರ 146 ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Zelensky
ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ (AP)
ಕೀವ್ : ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕೀವ್​ನ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ - ರಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಟಿನ್-ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಡುವೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು ಮುಸುಕಾಗಿದ್ದವು.

ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆಪ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಕೂಡಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದು ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪುಟಿನ್​ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಆಶಾಕಿರಣವೊಂದನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್​ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಂಪು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ (RSF) ಇಬ್ಬರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಡಿಮಿಟ್ರೋ ಖೈಲಿಯುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕಲಿಯುಶ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಅವರ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಯುದ್ಧವು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸಿರ್ಸ್ಕಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಷ್ಯಾದ ಕುರ್ಸ್ಕ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಾವರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

