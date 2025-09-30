ETV Bharat / international

ಇದೀಗ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆನ್​​ ಝೀ ಆಕ್ರೋಶ​; ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನೇಪಾಳದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಬಡ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಜೆನ್​​ ಝೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.

Youth-led unrest in Madagascar has left at least 22 people dead, UN says
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 1:09 PM IST

ಅಂಟಾನನರಿವೋ(ಮಡಗಾಸ್ಕರ್): ನೇಪಾಳದ ಬಳಿಕ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ದೇಶ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಜೆನ್​ ಝಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಲುಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 22 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಣವೇನು?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್​ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೋಲಿನಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಂಧನ ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಂಟಾನನರಿವೊಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಜನತೆಯ ಆಕ್ರೋಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡ್ರಿ ರಾಜೋಲಿನಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎನ್ಟ್ಸೇ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎನ್ಟ್ಸೇ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ: ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜನತೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡ್ರಿ ರಾಜೋಲಿನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​ ಎನ್ಟ್ಸೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಅಶ್ರುವಾಯು ಬಳಕೆ, ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗು ಬಂಧನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹತ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಗುಂಪುಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲೂಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್​ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಟಾನನರಿವೋ​ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕರ್ಪ್ಯೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಕುರಿತು..​: ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಾಲ ದ್ವೀಪವೇ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್. 31 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಯುವಜನತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 'ಜೆನ್​​ ಝೀ' ದಂಗೆ: ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್

MADAGASCAR GEN Z PROTESTMADAGASCARಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಜೆನ್​​ ಝೀ ಆಕ್ರೋಶYOUTH LED UNREST IN MADAGASCAR

