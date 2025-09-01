ನವದೆಹಲಿ/ಟಿಯಾಂಜಿನ್: 2025ರ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆಂಗ್ ಲಿಯುವಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೀಜಿಯಾಂಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
SCO ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಸಂವಾದ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ದೇಶದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು UN ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆಂಗ್ ಲಿಯುವಾನ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕಿದರು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಧುರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಗೀತದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಗ್ ಲಿಯುವಾನ್ ಅವರು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಔತಣಕೂಟದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಂಘೈ ಚೈತನ್ಯ ವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರ ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಔತಣಕೂಟದ ನಂತರ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಗ್ ಲಿಯುವಾನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎಂಬ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
