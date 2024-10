ETV Bharat / international

ಭಾರತ, ಕೆನಡಾ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

By ETV Bharat Karnataka Team

ಕೆನಡಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಾದವು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಇಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು: ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುವುದು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಟ್ರುಡೊ ಆಡಳಿತವು ಈ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ "ಆಸಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪವು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಅಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು: ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಚಳುವಳಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಕೆನಡಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ- ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೆನಡಾದ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಲಿಬರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜಗ್ ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್​ಡಿಪಿ)ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಟು ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್​ಡಿಪಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕೆನಡಾದ ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಕೆನಡಾದ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. 2015ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಯರೆ ಪೊಯಿಲಿವ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಗಳು ಲಿಬರಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ 45% ರಿಂದ 23% ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. 2025ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಟ್ರುಡೊ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Four 'I's ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಐ ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ: ವಲಸೆ, ಆಡಳಿತ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ (Immigration, Incumbency, Identity and Inflation). ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆಯಿಂದ ಕೆನಡಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾವನ್ನು ಅದರ ಮುಕ್ತ-ಬಾಗಿಲು ವಲಸೆ ನೀತಿಗಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಸ್ಥಿರವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.