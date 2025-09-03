ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ನವದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಣ ಈಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿತು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬೈಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರತಿಶತ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೇರಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಈಗ ಅವರು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಅನ್ಯಾಯದ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು, AI ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ - ಕೆನಡಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಏಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದು ಅವರು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ... ಆದರೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ: ನಾವು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಈಗ ತನ್ನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ - ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೋದಿ:
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
