ETV Bharat / international

ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ; ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್​ - US WILL HOLD DIRECT TALKS WITH IRAN

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ- ಟ್ರಂಪ್​ ( ಎಪಿ )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 8, 2025 at 11:09 AM IST 2 Min Read