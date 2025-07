ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ​ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ - US STILL NEGOTIATING WITH INDIA

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ( AP )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 31, 2025 at 11:42 AM IST 2 Min Read