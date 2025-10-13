ETV Bharat / international

ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲಾ 20 ಜೀವಂತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
ಜೆರುಸಲೆಮ್ : ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, 'ಶಾಂತಿ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸದ ನಂತರ ಬದುಕುಳಿದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಮಾಸ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಮಾರು 2,000 ಬಂಧಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವಿಜಯಗಳು.. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಕಣ್ಣೀರಿನ, ಸಂತೋಷದ ಸಂಜೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇಯಾಲ್ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇರಿದ ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರೆ ಶೋಶ್ ಬೆಡ್ರೋಸಿಯನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ 20 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಡ್ರೋಸಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನಿಮಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗುಂಪು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್‌ನ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಜೀವಂತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

