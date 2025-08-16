ಆಂಕರೇಜ್ (ಅಲಸ್ಕಾ): ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲಸ್ಕಾದ ಆಂಕರೇಜ್ ನಗರದ ಎಲ್ಮೆನ್ ಫೋರ್ಡ್- ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿದರೆ, ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿಯಿತು.
#WATCH | Alaska, USA | President of the United States, Donald Trump touches down in Anchorage ahead of his talks with Russian President Vladimir Putin.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/OyFM30Bus8
ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ "ವಿಶೇಷ" ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.
#WATCH | Alaska, USA | President of Russia, Vladimir Putin touches down in Anchorage ahead of his talks with US President Donald Trump.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/Kj25SGF6V9
ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.
#WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin exchange greetings in Anchorage, ahead of their talks.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/mdGoQe6qqx
ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin exchange greetings in Anchorage, ahead of their talks.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/M5G1agnNDF
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Alaska, USA | US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin share the same car to reach the venue for their talks.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Source: Reuters pic.twitter.com/X9YkJvqb6g
ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗದು. ಹತ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?:
- ಉಕ್ರೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಟೋ(NATO)ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ.
- ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ರಷ್ಯಾ ತಾನು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು
- ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗಬೇಕು.
ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸುವುದೇ, ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪುವುದೇ, ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ: ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ! - INDIA US RELATIONS