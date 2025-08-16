ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ: ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ, ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು - ALASKA SUMMIT

ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ
ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 1:00 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:09 AM IST

2 Min Read

ಆಂಕರೇಜ್ (ಅಲಸ್ಕಾ): ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲಸ್ಕಾದ ಆಂಕರೇಜ್ ನಗರದ ಎಲ್ಮೆನ್ ಫೋರ್ಡ್- ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿದರೆ, ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿಯಿತು.

ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ "ವಿಶೇಷ" ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗದು. ಹತ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ಉಕ್ರೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಟೋ(NATO)ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
  • ರಷ್ಯಾ ತಾನು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗಬೇಕು.

ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸುವುದೇ, ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪುವುದೇ, ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ: ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ! - INDIA US RELATIONS

ಆಂಕರೇಜ್ (ಅಲಸ್ಕಾ): ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲಸ್ಕಾದ ಆಂಕರೇಜ್ ನಗರದ ಎಲ್ಮೆನ್ ಫೋರ್ಡ್- ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿದರೆ, ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಬಂದಿಳಿಯಿತು.

ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ "ವಿಶೇಷ" ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನನಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗದು. ಹತ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ಉಕ್ರೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಟೋ(NATO)ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
  • ರಷ್ಯಾ ತಾನು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗಬೇಕು.

ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸುವುದೇ, ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪುವುದೇ, ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ: ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ! - INDIA US RELATIONS

Last Updated : August 16, 2025 at 1:09 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP VLADIMIR PUTINRUSSIA UKRAINE WARಅಲಸ್ಕಾ ಮಾತುಕತೆALASKA SUMMIT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.