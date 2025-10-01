ETV Bharat / international

ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗೆ ಸಿಗದ ಅಂಗೀಕಾರ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತ!

ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ.

LAST DITCH VOTE FAILS IN SENATE
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೆನೆಟ್​ನ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಸದಸ್ಯರು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೆನೆಟ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಏಳು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 60 ಮತಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಬಳಿ 45 ರಿಂದ 55 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್​ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಶುಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫೆಡರಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮತದಾನದ ನಂತರ, ಶ್ವೇತಭವನದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕಚೇರಿ "ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಡೌನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ಗಳು ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿವಾದರಹಿತ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೆನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್​ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಥೂನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಂದ 2019 ಜನವರಿ ರವರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ-ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. 35 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಶಡೌನ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

