ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಸೂಚನೆ - US TARIFFS ON INDIA

ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರಡು ಸೂಚನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

US Issues Draft Notice To Implement 50% Tariffs On Indian Products Effective August 27
ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್​ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ (ಸಿಬಿಪಿ) ಕರಡು ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶ 14329 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕರಡು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹಾರ್ಮೋನೈಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಎಚ್​ಟಿಎಸ್​ಯುಎಸ್​) ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 27ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವದ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರ ಹೊಸ ದಿನದಂದು (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರಿಂದ) ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಜುಲೈ 30ರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಥ್​​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗು ಇಂಧನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

