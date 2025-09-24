ETV Bharat / international

ಭಾರತ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅಮೆರಿಕ, ಇಯು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ: ಚೀನಾ ತಿರುಗೇಟು

ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಚೀನಾ ಧ್ವಜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 4:37 PM IST

ಬೀಜಿಂಗ್​(ಚೀನಾ): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದೇಶಗಳು ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯೂನಿಯನ್​ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೋ ಜಿಯಾಕುನ್, "ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು" ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀಜಿಂಗ್​​ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯೂನಿಯನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಡೆಸಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್​ನ ಕ್ರಮಗಳು ಥರ್ಡ್​ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಚೀನಾ ಉಕ್ರೇನ್​ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಮಾಸ್ಕೋ ಜೊತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಹಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಬರೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಯು ಕೂಡಾ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.

ಇನ್ನು, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಜಿ7 ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದಿರುವ ಬೀಜಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಕರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

