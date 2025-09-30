ETV Bharat / international

H1B ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಳಿವು

ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಸಾ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

us-commerce-secy-signals-significant-number-of-h1b-visa-changes-before-2026
ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​, ಅಮೆರಿಕ: ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮುನ್ನ ವೀಸಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಲಿವೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಗ್ಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ H1B ಕೆಲಸದ ವೀಸಾದ ಏಕ ಸಮಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 100,000 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಈಗ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಲುಟ್ನಿಕ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ನೇಷನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ 100,000 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಆದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತನಶೀಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ವಿಧದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಲಾಟರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕವೇ ವೀಸಾ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್​ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಏಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣರಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಓವಲ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ H1B ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಲುಟ್ನಿಕ್​ ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ H1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ 100,000 ಡಾಲರ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಈ ಶುಲ್ಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್​: ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ $100,000 ಶುಲ್ಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ

For All Latest Updates

TAGGED:

H1B VISA CHANGES BEFORE 2026SIGNIFICANT NUMBER OF H1B VISAH1B VISA CHANGESUS COMMERCE SECYH1B VISA CHANGES BEFORE 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

'ನನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ₹50 ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು': ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

'ಹಾಯ್ ಹೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟಾಟಾ': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಓರ್ವ ಔಟ್​​​!

ತಿರುಗೇಟು! ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು 'ಜೆಟ್'​ ​ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬುಮ್ರಾ

ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಚಿತ್ತಾರ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ‌ ಸೇರಿದ ಹುಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.