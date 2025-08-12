ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇನ್ನೂ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆಯ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಮೂಲಕ ಸುಂಕ ವಿರಾಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಆದೇಶವು ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ದಿನಾಂಕ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಚೀನಾ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ145ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಶೇ 125ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಸುಂಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುಂಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಅದರಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳು ಶೇ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
