ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ.
ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಸುಂಕಗಳು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಲವಾದ ವಿರೋಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂಕಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತವನ್ನು 'ಸುಂಕದ ರಾಜ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಭಾರತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ನಂತರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 51 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 25 ಪ್ರತಿಶತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೇಲೆ 30 ಪ್ರತಿಶತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೇಲೆ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ 19 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.