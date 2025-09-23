ಸಾಕು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್: ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 8:18 AM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು - ದೇಶಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ 48 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು - ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹ - ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಮಯ: ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನನ್ನ ದೇಶವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಂತು ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದ 140 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರಿಂದ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನವಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ರಿಯಾದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ನಿಯೋಗವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತು.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ಜನರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗೌರವದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಅಥವಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಅಂಡೋರಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಮಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಮೊನಾಕೊ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಘೋಷಿಸಿದವು. ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅವು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಜ್ಯತ್ವದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾನ್ಯತೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಹಕ್ಕಿದು, ಪ್ರತಿಫಲವಲ್ಲ': ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯತ್ವವು ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಫಲವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶೀ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ - ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದುಃಸ್ವಪ್ನ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಂದು ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗುಟೆರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .
‘ಸಾಕು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ’; ಅಬ್ಬಾಸ್ : ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮೂದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರಂದು ಹಮಾಸ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಕು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ರೋಶ್ ಹಶಾನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಮಾಸ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು - ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
193 ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು.
1967 ರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ; ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್!
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್: ಇಂದು ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಇದು ’ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ‘ : ಕಿರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್ - ಮಸ್ಕ್