ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್(ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಮಾನ): ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪುಟಿನ್ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉಕ್ರೇನ್ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪುಟಿನ್ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
