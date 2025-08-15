ETV Bharat / international

'ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ': ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - THE ALASKA SUMMIT

ಅಲಾಸ್ಕಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಉಕ್ರೇನ್ ನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್
ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 9:33 PM IST

1 Min Read

ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್(ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಮಾನ): ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

2021ರ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪುಟಿನ್ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪುಟಿನ್ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ: ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ! - INDIA US RELATIONS

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ - US PRESIDENT DONALD TRUMP

ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್(ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಮಾನ): ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

2021ರ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪುಟಿನ್ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಪುಟಿನ್ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ: ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ! - INDIA US RELATIONS

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ - US PRESIDENT DONALD TRUMP

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP PUTIN ALASKA SUMMITಟ್ರಂಪ್ ಪುಟಿನ್ ಅಲಸ್ಕಾ ಮಾತುಕತೆUKRAINE RUSSIA WARTHE ALASKA SUMMIT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.