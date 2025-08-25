ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ) : ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 13ನೇ ಚಂಡಮಾರುತವು ತನ್ನ ರೌದ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಾಜಿಕಿ ಹೆಸರಿನ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಹೈನಾನ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂಡಮಾರುತವು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಗರವಾದ ಸನ್ಯಾದಿಂದ ಲೆಡಾಂಗ್ ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕೌಂಟಿಯವರೆಗೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಚಂಡಮಾರುತವು ಸನ್ಯಾ, ಲೆಡಾಂಗ್, ಲಿಂಗ್ಶುಯಿ ಮತ್ತು ವಾನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಂಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡಗಳಿಂದ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ಯಾ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈಕೌದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಾವೋಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ವರ್ಷದ 13 ನೇ ಚಂಡಮಾರುತವಾದ ಕಾಜಿಕಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಂಡಮಾರುತವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಲಾವೋಸ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತವು ಲಾವೋಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
