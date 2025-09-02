ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ಕೆಲವು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ , ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ: ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಆಮದನ್ನು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಮದು ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ 1.41 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 2024-25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೇಶದ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಆಮದು ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 2.46 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಿಂದ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಹ ಯುಎಸ್ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತ - ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ: ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೆಂಟಗನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರದ ಕಡ್ಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ತೇಜಸ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು GE F404 ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು . ಭಾರತದಲ್ಲಿ F414 ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಮತ್ತು US ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮುಖ GE ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ್ಯಂತ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೌಕಟ್ಟು, ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ $500 ಶತಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕ ಬೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿವೆ.