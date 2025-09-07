ETV Bharat / international

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್​ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್​ ನವರೊ ಆಕ್ರೋಶ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನವರೊ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Peter Navarro
ಪೀಟರ್​ ನವರೊ (ETV Bharat)
September 7, 2025

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್​ ನವರೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ನವರೊ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ನವರೊ ಭಾರತವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್​ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಮೆರಿಕನ್​ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನವರೊ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು/ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು/ರಷ್ಯನ್ನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ಸತ್ಯ/ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

''ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಉಕ್ರೇನ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಬಂದು 'ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ' ಎಂದು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೋದಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯು ಭಾಗಶಃ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನವರೊ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ನೋಟ್​ ನವರೊ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಬದ್ಧ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಎಸ್​ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಯುರೇನಿಯಂನಂತಹ ಶತಕೋಟಿ ರಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ದ್ವಂದ್ವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಟ್​ ವಿವರಿಸಿತ್ತು.

ಪೀಟರ್​ ನವರೊ INDIA ENERGY TIES WITH RUSSIA ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಟೀಕೆ PETER NAVARRO

