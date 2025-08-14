ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 15) ರಷ್ಯಾದ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಪುಟಿನ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆನಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದರು ಮಾತನಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಆಂಕಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಂಟಿ ನೆಲೆ ಎಲ್ಮೆಂಡಾರ್ಫ್-ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಮೊದಲ ಸಭೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಸಭೆಯು ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಲಿರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ನಡೆಯದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಹಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
