ಆಂಕಾರೇಜ್(ಅಮೆರಿಕ): "ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ: "ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಭೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು 'ವಿಭಜನೆ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದವರೆಗೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪದವಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸುವ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೂ ಮೊದಲು ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದೀಗ ಪುಟಿನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಪುಟಿನ್ ರಂತಹ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ನಿವಾಸಿ ಜೇ ಅಹುಜಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಓಹಿಯೋ ನಿವಾಸಿ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
