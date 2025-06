ETV Bharat / international

'ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲಾಗದು': ಟೆಹ್ರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ; ದಾಳಿ-ಪ್ರತಿದಾಳಿ ತೀವ್ರ - TRUMP URGES TEHRAN TO EVACUATE

ಇರಾನ್​- ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಘರ್ಷ ( AP )

ಅಲ್ವರ್ಟಾ(ಕೆನಡಾ): ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ ನಗರವನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇರಾನ್‌ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್​ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಘರ್ಷ (AP) ಇರಾನ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ವೇಳೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ​: ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಟೆಹ್ರಾನ್​ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ 3,30,000 ಜನರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೂ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್​ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

