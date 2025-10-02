ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ : ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ?
Published : October 2, 2025 at 1:34 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೂತ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈತರು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಷ್ಯಾ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ (APEC) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಪರಸ್ಪರರ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಚೀನಾದಂತಹ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರೈತರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ASA) ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳು 2025ರ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೈತರನ್ನು ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಸಹ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹೇರಿದೆ.
