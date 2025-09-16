ETV Bharat / international

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌​ ಟೈಮ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ $15 ಬಿಲಿಯನ್​​ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವೆ: ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TRUMP LAWSUIT AGAINST NYT
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್ (AFP)
September 16, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಹದಗೆಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.

"ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 15 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 1.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮಾನಹಾನಿ ಕೇಸ್​ ಹಾಕುವುದಾಗಿ" ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

15 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​: ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, "ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಪ್ರಖರ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮುಖವಾಣಿ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪರಾಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರೀಸ್​ ಅವರನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆದಿರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ, ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ: "ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಲೊಪಡೋಪೌಲೋಸ್, ಎಬಿಸಿ, ಡಿಸ್ನಿ ಮತ್ತು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸಿಬಿಎಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​​ಗಳು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​​ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್​ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತೊದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಮಾನನಷ್ಟದ ರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಭಿತ್ತರಿಸುವ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ, ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್​ಸ್ಟಾಪ್​ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

