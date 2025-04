ETV Bharat / international

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿ(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪೋಸ್ಟೊಂದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು(ಅಮೆರಿಕ) ಚೀನಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಸುಂಕಗಳು. ಇವು ಈಗ USಗೆ ಹತ್ತಾರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಅಂತರದ ವ್ಯವಹಾರ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಜು 582.4 ಬಿಲಿಯನ್ US ಡಾಲರ್, 2024ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು 143.5 ಬಿಲಿಯನ್ US ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2023 ಕ್ಕಿಂತ 2.9 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಒಟ್ಟು 438.9 ಬಿಲಿಯನ್ US ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2023 ಕ್ಕಿಂತ 2.8 ಪ್ರತಿಶತ (USD 12.1 ಬಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ 2024ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು 295.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2023 ಕ್ಕಿಂತ 5.8 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳ (USD 16.3 ಬಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, EU (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ) ಜೊತೆಗಿನ US ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 975.9 ಶತಕೋಟಿ USD ಆಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ EU ಗೆ US ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು USD 370.2 ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, 2023 ಕ್ಕಿಂತ 0.7 ಶೇಕಡಾ (USD 2.6 ಶತಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. EU ನಿಂದ US ಸರಕುಗಳ ಆಮದು 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು USD 605.8 ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, 2023 ಕ್ಕಿಂತ 5.1 ಶೇಕಡಾ (USD 29.4 ಶತಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. EU ಜೊತೆಗಿನ US ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು 2024 ರಲ್ಲಿ USD 235.6 ಶತಕೋಟಿ USD ಆಗಿತ್ತು, ಇದು 2023 ಕ್ಕಿಂತ 12.9 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.