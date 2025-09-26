ಮುಂದುವರೆದ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಸಮರ: ಆಮದು ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಘೋಷಣೆ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳ ಸಮರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಔಷಧೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವ್ಯಾನಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳ ಸಮರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂಕವೂ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ್ಥನೆ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಫಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂಕವೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಗಿದೆ.
ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸುಂಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
