ನವದೆಹಲಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕ ಜಾನ್ ಬೋಲ್ಟನ್ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಚದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಈ ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚೂರು - ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಕೈ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
The West has spent decades trying to ween India away from its Cold War attachment to Soviet Union Russia, and cautioning India on the threat posed by China. Donald Trump has shredded decades of efforts with his disastrous tariff policy.https://t.co/A2skT581Fi— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2025
ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ / ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒಡ್ಡಿದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋಲ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕವು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದವು. ಏಷ್ಯನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ವಾಡ್ - ಜಪಾನ್, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚೀನಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹಠಾತ್ ಹಳಿತಪ್ಪುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದರು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಲ್ಟನ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆ ಗೊಂಡಿತು. ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ವರ್ಷದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುಲು ತಾವು ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ತ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಬೋಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದರು.
The only acceptable outcome in Ukraine is the full restoration of Ukrainian sovereignty and territory. Anything less signals to the rest of the world that aggression will be allowed.https://t.co/A2skT58zuQ— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2025
ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 25 ನೇ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಂಡಳಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೋಲ್ಟನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ 'ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ'ಯ 15 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
