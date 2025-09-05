ETV Bharat / international

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿಪ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಸುಂಕ; ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ - FAIRLY SUBSTANTIAL TARIFF

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಪ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trump Says United States will soon put a fairly substantial tariff on semiconductors
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
Published : September 5, 2025 at 10:34 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಚಿಪ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಕ್​ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ನಾವು ಶೀಘ್ರ ಗಣನೀಯ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕದ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.

ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಾತು ಏಷ್ಯಾದ ಚಿಪ್‌ಮೇಕರ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.

ನಾವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಚಿಪ್​ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ತೈವಾನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧಕಿ ಅರಿಸಾ ಲಿಯು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರೀ ಚಿಪ್ ಸುಂಕವು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ​ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್,​ ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ತ್ವರಿತ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸುಂಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸುಂಕಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅರೆವಾಹಕಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

