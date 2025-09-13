ETV Bharat / international

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್​​

ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮಗೆ ಉಕ್ರೇನ್​ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump says tariffs on India caused "rift", admits he could not solve Russia-Ukraine war
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
By ANI

Published : September 13, 2025 at 1:47 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ​: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕವು ಭಾರತ - ಯುಎಸ್​ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧಕ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ತಪ್ಪಿತು. ತಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡದೇ ಸಮಸ್ಯಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಕ್ಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಹಾಗೇ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುರೋಪ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್​ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಮುಂದಾದಾಗ ಪುಟಿನ್​ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದೀಗ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್​ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದೊಂದೇ ಯುದ್ದವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವಾದ ತೀರ್ಮಾನವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಸಂದರ್ಶನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡೊ ದಂತಹ ಪರಿಹಾರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸುಂಕವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸುಂಕಗಳ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್​ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

