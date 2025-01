ETV Bharat / international

ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ​ - TRUMP SAYS HE WILL END UKRAINE WAR

ಡೋನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ( ಐಎಎನ್​ಎಸ್​​ )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Jan 20, 2025, 10:37 AM IST