ಪುಟಿನ್​ - ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯೂ ಆಯೋಜನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ

ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಟ್ರಂಪ್​ - ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮೀಟಿಂಗ್​ (IANS)
Published : August 19, 2025 at 7:09 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 7:15 AM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಉತ್ತಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್​ - ಟ್ರಂಪ್​ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಶೃಂಗದ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಜತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಇನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್​ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಅತಿರೇಕದ ಟ್ರಂಪ್‌ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಯೂನಿಯನ್​ ನಾಯಕರು ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಭೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್, ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಶುಕ್ರವಾರ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ತಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಖಾತರಿ ನೀಡಿದರು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ: ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು "ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು, ರಷ್ಯಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಮೆರ್ಜ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಕದನ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಕದನ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಇತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಟದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನ - ಹೊಸ ಹಂತ - ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ಏನೋ ಬದಲಾಗಿದೆ - ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್: ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಎಂದರು. ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಪುಟಿನ್ 1,000 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

