ETV Bharat / international

ಟ್ರಂಪ್​ - ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು - TRUMP PUTIN MEET

ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಮಾತುಕತೆ ಕೊನೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ - ಪುಟಿನ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump, Putin announce breakthrough on Ukraine after three hours of talks
ಟ್ರಂಪ್​ - ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 6:57 AM IST

2 Min Read

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ; ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಆಂಕಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಒಪ್ಪಂದವು (ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ) ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದಕಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್​ - ರಷ್ಯಾ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟೋ, ಉಕ್ರೇನ್​ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ - ಟ್ರಂಪ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು NATO ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜನರು, ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ವೊಲೊಡಿಮಿರ್) ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ; ಪುಟಿನ್: ಪುಟಿನ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್​, ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ನಾವು (ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್) ಒಂದೇ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲಾಸ್ಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದರು. ಲಿಮೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ: ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ, ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ; ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಆಂಕಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಒಪ್ಪಂದವು (ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ) ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಪಾದಕಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್​ - ರಷ್ಯಾ ನಡುವಣ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟೋ, ಉಕ್ರೇನ್​ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ - ಟ್ರಂಪ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು NATO ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಿವಿಧ ಜನರು, ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (ವೊಲೊಡಿಮಿರ್) ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ; ಪುಟಿನ್: ಪುಟಿನ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್​, ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ನಾವು (ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್) ಒಂದೇ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲಾಸ್ಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದರು. ಲಿಮೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ: ಅಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ, ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP PUTIN BREAKTHROUGHRUSSIA UKRAINE WARTHREE HOURS OF TALKSಟ್ರಂಪ್​ ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆTRUMP PUTIN MEET

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.