ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ; ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಬಿಯೊ, ಟ್ರಂಪ್​ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 1:01 PM IST

ಯುನೈಟೆಡ್​ ನೇಷನ್ಸ್​: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಬಿಯೊ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ, ಅಜರ್ಬೈನ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೆನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ರುಬಿಯೋ ಟರ್ಕಿಯೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​​ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​, ತಾವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 80ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುನರ್​ ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 50ನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

