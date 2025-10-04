ETV Bharat / international

ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಮಾಸ್​ ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆದೇಶ

ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬಿಡಲು ಹಮಾಸ್​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AP)
Published : October 4, 2025 at 11:18 AM IST

ದೀರ್ ಅಲ್ ಬಲಾಹ್: 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರಂದು ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಮಾಸ್​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ, ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹಮಾಸ್​ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇಸ್ರೇನ್​ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್​ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆತರಬಹುದು. ಈಗಾಲೇ ಅವರು ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಮಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಇಸ್ರೇಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಹಮಾಸ್ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಮಜೀದ್​ ಅಲ್​ ಅನ್ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ. ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ದುರಂತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ತಲುಪುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೊನೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

